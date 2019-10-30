Усі функції смарт-годинника Xiaomi Mi Watch показали на відео

Після того як компанія Xiaomi офіційно підтвердила швидкий анонс першого "розумного" годинника у китайській соціальній мережі Weibo з'явилося два відеоролики, що демонструють функції Mi Watch, а також нову операційну систему MIUI.

У першому ролику показано меню смарт-годинника Xiaomi, яке становить сітку додатків 3x3 з квадратними значками і темним фоном. Власник гаджета використовує цифрове коліщатко для навігації по інтерфейсу. Також у ролику показали можливість відтворення відео на годиннику.

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Інший короткий промо-ролик присвячений операційній системі MIUI для годинників, яка перейняла дизайн оболонки MIUI для смартфонів.

З чуток, Xiaomi Mi Watch оснастять чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 3100, модулями GPS, NFC, Wi-Fi і Bluetooth, а також технологією eSIM.

Офіційна презентація "розумних" годинників Xiaomi відбудеться 5 листопада.

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