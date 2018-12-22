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Усі чотири спільні суперкари Aston Martin і Zagato придбав один покупець

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Усі чотири автівки купив один чоловік - фото 1
Усі чотири автівки купив один чоловік

У Великобританії одна людина купила відразу чотири автомобілі зі спеціальної серії суперкарів, розробленої компанією Aston Martin спільно з ательє Zagato. У це сімейство входить купе, кабріолет, спідстер і шутінг-брейк.

Усі автівки побудовані на базі суперкара Aston Martin Vanquish S. У цілому буде випущено 325 автомобілів: по 99 купе, кабріолетів і універсалів, а також усього 28 спідстерів.

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По одному автомобілю у кожному кузові купив знайомий YouTube-блогера Mr JWW, який у своєму ролику показав усі машини перед їх передачею власнику на заводі в Гейдоні.

Усі моделі сімейства оснащені атмосферним бензиновим двигуном V12 потужністю 600 кінських сил, який поєднується з восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач. "Сотню" машини набирають менше ніж за чотири секунди.

Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки - фото 296892
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки - фото 296891
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки

Першим автомобілем серії стало купе Vanquish Zagato. Машина дебютувала ще у травні 2016 року на фестивалі Concorso d'Eleganza Villa d'Este, який проходить на італійському озері Комо.

Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки - фото 296890
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки - фото 296888
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки - фото 296887
Aston Martin і Zagato показали 4 нові автівки

Вартість машин сімейства не уточнювалася. Однак раніше з'являлася інформація про те, що за відкритий варіант Vanquish Zagato просили 850 тисяч доларів.

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Джерело: motor
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