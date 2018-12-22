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Усі чотири спільні суперкари Aston Martin і Zagato придбав один покупець
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У Великобританії одна людина купила відразу чотири автомобілі зі спеціальної серії суперкарів, розробленої компанією Aston Martin спільно з ательє Zagato. У це сімейство входить купе, кабріолет, спідстер і шутінг-брейк.
Усі автівки побудовані на базі суперкара Aston Martin Vanquish S. У цілому буде випущено 325 автомобілів: по 99 купе, кабріолетів і універсалів, а також усього 28 спідстерів.
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По одному автомобілю у кожному кузові купив знайомий YouTube-блогера Mr JWW, який у своєму ролику показав усі машини перед їх передачею власнику на заводі в Гейдоні.
Усі моделі сімейства оснащені атмосферним бензиновим двигуном V12 потужністю 600 кінських сил, який поєднується з восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач. "Сотню" машини набирають менше ніж за чотири секунди.
Першим автомобілем серії стало купе Vanquish Zagato. Машина дебютувала ще у травні 2016 року на фестивалі Concorso d'Eleganza Villa d'Este, який проходить на італійському озері Комо.
Вартість машин сімейства не уточнювалася. Однак раніше з'являлася інформація про те, що за відкритий варіант Vanquish Zagato просили 850 тисяч доларів.
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