Toyota дала послухати двигун нової Supra

Компанія Toyota дала послухати звук рядної "шістки" у новій Supra, а також пояснила, чому вибір ліг саме на агрегат BMW. Цей мотор розроблений для 3 серії, Z4 і Supra, а також відповідає екологічному стандарту Євро-6.

За словами головного інженера проекту Supra Тетсуї Тада, рядний шестициліндровий двигун вибрали тому, що для шанувальників моделі саме такий агрегат асоціюється з Supra. Співпраця з BMW продиктована лише фінансовою стороною питання, адже самостійно розробити мотор для спорткара дуже дорого. Особливо з огляду на його обмежений тираж.

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Базову версію нової Toyota Supra оснастять дволітровими "турбочетвірками", які видають 197 і 258 кінських сил.

Запозичений у BMW мотор налаштовували інженери Toyota. Його віддача становить понад 300 кінських сил – точні цифри будуть відомі після прем'єри. Крім двигуна, від Z4 нової Supra дісталося шасі та восьмидіапазонний "автомат". Вони теж отримали відмінні від автомобіля-донора налаштування.

Публічний дебют Toyota Supra нового покоління відбудеться на автосалоні в Детройті після Нового року. Перший екземпляр спорткупе продадуть на аукціоні Barrett-Jackson, а отримані кошти передадуть на благодійність. Від віце-президента європейського офісу Тoyota Геральд Кілманом стало відомо, що за ціною Supra буде значно відрізнятися від купе GT 86.

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