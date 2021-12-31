"Усе зіпсував": Двейн Джонсон назвав Він Дізеля маніпулятором

Актор Двейн Джонсон заявив, що не повернеться до "Форсажу" на прохання Вина Дізеля. Ба більше, він назвав відповідний пост колеги по знімальному майданчику прикладом маніпуляції.

Про це актор на прізвисько "Скеля" розповів в інтерв'ю телеканалу CNN. Розберімося, що сталося між акторами.

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За словами Джонсона, він обговорив разом із Дізелем це питання ще у червні. Тоді він дуже впевнено заявив, що не планує більше працювати над франшизою і його партнери в Universal підтримали це рішення. "Скеля" пообіцяв продовжувати підтримувати акторський склад картини та вболівати за її успіх, але жодних шансів на повернення немає.

Джонсон також зазначив, що пост Дізеля є прикладом маніпуляції: "Мені не сподобалося, що він згадав у пості своїх дітей і смерть Пола Вокера. Залиште їх осторонь".

З самого початку я хотів закінчити свою дивовижну історію у цій неймовірній франшизі "Форсаж" із вдячністю та красиво. Дуже шкода, що наш публічний діалог це зіпсував, – наголосив актор.

Пост в інстаграмі, про який йдеться, Він Дізель опублікував на початку листопада. Актор прикріпив спільну фотографію з Джонсоном в образах Домініка Торетто та Люка Гоббса. Дізель назвав актора своїм молодшим братом та зробив своїм головним аргументом сімейні стосунки.

"Час прийшов. Світ чекає "Форсаж 10". Як ти знаєш, мої діти називають тебе дядьком Двейном. Не проходило жодного свята, щоб вони не вітали тебе", – написав тоді актор, додавши, що обіцяв Вокеру, що десята частина "Форсажу" буде найкращим фіналом.

Конфлікт між акторами виник через розбіжності на знімальному майданчику "Форсажу 8". Дізель розповідав, що навмисне провокував колегу, допомагаючи йому краще вжитися в образ Гоббса, а сам Джонсон вважав такий підхід марним. У результаті в акторів практично немає спільних сцен, а після завершення зйомок Двейн Джонсон залишив франшизу.

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