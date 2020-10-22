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Netflix назвав найпопулярніші фільми цього літа

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / variety

Популярна стрімінгова платформа Netflix, яка оголосила про закриття проєкту "Блиск", підбила свої літні підсумки і визначила найпопулярніші фільми.

Найуспішнішим виявився американський фільм "Безсмертна гвардія", де головну роль зіграла Шарліз Терон.

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Його прем'єра відбулася на сервісі 10 липня 2020 року і за перші 4 тижні бойовик подивилося 78 млн передплатників. Він також потрапив в ТОП-10 найбільш успішних запусків в історії Netflix. Друге місце дісталося супергеройському фільму "Проєкт Сила", реліз якого відбувся 14 серпня цього року. У сюжеті розповідається про поширення нової речовини на ринку наркотиків, що обдаровує людину суперсилою.

І трійку лідерів закриває підлітковий фільм "Будка поцілунків 2", який стартував 24 липня і за чотири тижні зібрав 66 млн переглядів.

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Джерело: variety
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