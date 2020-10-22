Білявка в законі: продовження стрічки з Різ Візерспун перенесли на 2022 рік

Білявка в законі повернеться у 2022 році

Студія Metro-Goldwyn-Mayer призначила нову дату виходу третьої частини комедії "Білявка в законі". Картина вийде на екрани 20 травня 2022 року.

За інформацією Variety, спочатку фільм планували випустити у лютому 2021 року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

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До образу талановитого юриста та великої шанувальниці рожевого кольору Ель Вудс знову повернулася Різ Візерспун, яка також займеться продюсуванням проєкту. Сценарій "Білявки в законі – 3" написали Мінді Кейлінг і Деніел Гур, який працював над серіалами "Бруклін 9-9" і "Парки і зони відпочинку". Ім'я режисера і сюжет поки тримаються в таємниці.

Нагадаємо, перша "Білявка в законі" вийшла у 2001 році та зібрала у світовому прокаті понад 140 мільйонів доларів, отримавши дві номінації на "Золотий глобус". Сиквел стрічки вийшов у 2003 році – його касові збори склали майже 125 мільйонів.

Раніше Різ Візерспун анонсувала відразу два кінопроекту для стрім-сервісу Netflix. Один з них – екранізація роману Сари Хейвуд "The Cactus".

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