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Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
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Ісра Себлані зі США, чиє відео з весілля у Бейруті поширилось мережею, розповіла, що спеціально прилетіла до Лівану, аби вийти заміж. Але їй навіть на думку не спало, що урочистий день може стати для неї страшним сном.
Нагадаємо, що у момент вибуху у Бейруті, саме відбувалась весільна фотосесія Ісри Себлані.
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Ми помітили сильний дим у небі, і його колір почав змінюватися. Ми зрозуміли, що щось горить, але ми не думали, що це міг бути вибух. Пройшли секунди відтоді, як ми почули вибух, перш ніж нас вдарило хвилею. Красиве місце, в якому ми були, перетворилося на місто-привид. Навколо був пил, розбите скло, люди кричали, стікали кров'ю. Все було як у страшному сні, – згадує Себлані.
Її чоловік каже, що під час вибуху почув найстрашніший звук у своєму житті. Ударною хвилею його відкинуло на три метри, але потім він підбіг до дружини і повів її до ресторану, який, на його думку, був безпечним місцем.
У той момент, коли я почула вибух, все моє життя пролетіло перед моїми очима. Я подумала, що я все втрачу, втрачу все, чого я чекала, протягом декількох секунд. Втрачу своє життя, свого чоловіка, наші мрії, всі наші плани після весілля, – каже Ісра.
Фотограф Махмуд Накіб, який знімав весілля, у бесіді з CNN повідомив, що перший вибух стався прямо під час фотосесії, але він нікого не налякав і зйомку продовжили.
"Усього за одну секунду небо почорніло, і ми почули другий вибух", – сказав Накіб. Ударна хвиля майже збила його з ніг, а камера продовжувала обертатися, документуючи те, що відбувається ще кілька секунд.
Трагедія у Бейруті сталася 4 серпня, коли в порту вибухнули понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри. В результаті загинули 137 осіб, ще понад тисяча осіб постраждали, а також десятки людей вважаються зниклими безвісти. Сотні місцевих залишилися без житла, оскільки вибух зруйнував їхні будинки.
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