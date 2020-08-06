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У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута

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Бейрут - фото 1
Бейрут / telegraph

У Бейруті, столиці Лівану, днями стався один або два потужні вибухи напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі.

За даними уряду, загинуло щонайменше 80 осіб.

І ще: Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео

Вибух стався в портовій частині Бейрута. Руйнування настільки масштабні, що бейрутський порт не зможе продовжувати роботу. Причини вибуху поки невідомі; прем'єр-міністр країни Хассан Діабі сказав, що на місці вибуху стояв небезпечний склад. Раніше офіційні особи говорили, що на складі зберігалися якісь вибухонебезпечні матеріали.

Ліванський Червоний Хрест повідомив, що лікарні в Бейруті переповнені.

У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419514

У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419515

У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419516

У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419517

У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419518

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У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута - фото 419520

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Джерело: telegraph
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