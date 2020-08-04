Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео

Потужний вибух стався на складі петард у Бейруті

Столицю Лівану 4 серпня сколихнув потужний вибух. ЗМІ повідомляють, що причиною вибуху стала велика пожежа на складі петард, який був розташований у порту в Бейруті.

У результаті вибуху пошкоджено багато будівель, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. А над самим містом повисла червона хмара, яка надзвичайно налякала містян.

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Свідки зазначають, що у радіусі 10 кілометрів пошкоджені будинки. На відео ж, викладених у мережу, можна побачити понівечені автомобілі.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

Місцеві ЗМІ зазначають, що вибухів було два. Внаслідок них постраждали понад сотня людей. Причому точна їх кількість невідома, оскільки під завалами будинків теж можуть бути люди.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv — Gabriela (@gabynds_) August 4, 2020

Джерела у ліванських Силах безпеки та Службі охорони здоров'я зазначать, що щонайменше 10 тіл доставили до лікарні.

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