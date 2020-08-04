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Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео
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Столицю Лівану 4 серпня сколихнув потужний вибух. ЗМІ повідомляють, що причиною вибуху стала велика пожежа на складі петард, який був розташований у порту в Бейруті.
У результаті вибуху пошкоджено багато будівель, включаючи штаб-квартиру колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі. А над самим містом повисла червона хмара, яка надзвичайно налякала містян.
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Свідки зазначають, що у радіусі 10 кілометрів пошкоджені будинки. На відео ж, викладених у мережу, можна побачити понівечені автомобілі.
Місцеві ЗМІ зазначають, що вибухів було два. Внаслідок них постраждали понад сотня людей. Причому точна їх кількість невідома, оскільки під завалами будинків теж можуть бути люди.
Джерела у ліванських Силах безпеки та Службі охорони здоров'я зазначать, що щонайменше 10 тіл доставили до лікарні.
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