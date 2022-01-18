Усе продумали до деталей: дивіться, як виглядає "розумний" будинок на колесах

Деякі виробники автобудинків намагаються вразити своїх клієнтів розкішним оздобленням і дорогими матеріалами. Іншим шляхом пішли фахівці компанії Fleetwood, які зробили ставку на зручність експлуатації транспортного засобу під час руху та стоянки.

Новим проєктом інженерів став будинок на колесах під назвою Bounder 35GL, збудований на базі невеликого автобуса. Вартість новинки стартує від 238 971 долара, пише Motor.

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Внутрішній простір Bounder 35GL продуманий до дрібниць. Автобудинок оснащений комфортним житловим модулем, в якому розмістили спальне відділення з двомісним ліжком, телевізором і скриньками для зберігання речей. Також для власників незвичайного транспортного засобу передбачили вітальню з диваном і кріслами, що розкладаються, а також "розумну" обідню зону "Adap-table" зі стільницею, раковиною, холодильником і плитою, яку можна перетворити на барну стійку на чотирьох осіб. У ванній кімнаті фахівці встановили повноцінний санвузол з туалетом та раковиною.

В обробці інтер'єру інженери застосували високоякісні матеріали, такі як кварц, скляну плитку та натуральне дерево.

У результаті фахівцям вдалося побудувати будинок на колесах, внутрішній простір якого практично ні в чому не поступається звичайній квартирі. Купити Bounder 35GL в одному з чотирьох кольорів кузова можна за 238 971 долар.

Торік у грудні на торги виставили незвичайний автокемпер Ultra Van Motor Coach Club зразка 1968 року. Унікальність будинку на колесах полягає в монококовій структурі кузова із застосуванням скловолокна й алюмінію.

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