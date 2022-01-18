Старий шкільний автобус перетворили на затишний гостьовий будинок

Цей затишний невеликий будинок на колесах створений на базі старого шкільного автобуса на шасі International Loadstar 1600 1969 випуску. Він розташований у Колумбії і доступний для оренди через AirBnb.

Якщо ви коли-небудь будете в Сук (Британська Колумбія) шукати помешкання, перевірте, чи доступна Miranda’s Old School BnB Sooke. Крихітний будинок розташований недалеко від стежки Галопуючих гусей, у сільському житловому районі за 30 хвилин їзди від Вікторії. Околиці так само чарівні, як і сам будинок, з незайманими лісами, приголомшливими пляжами, освіжаючими озерами і річками, як описує власник в оголошенні.

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Довжина автобуса всього 5,7 метра, ширина – 2,2 метра та висота – 1,55 метра. Автобус стоїть під трикутним дахом, який також накриває милу веранду збоку. На вулиці є барбекю на пропані, гамак, дерева і багато рослинності.

Усередині вас чекає ретро-світ без Wi-Fi, зате з олдскульним дизайном, ретро-меблями та побутовою технікою. Ви отримуєте все необхідне всередині, але при цьому можете влаштувати цифровий детокс.

В інтер'єрі використано багато перероблених матеріалів та знайдених предметів, включаючи люстру, підібрану з узбіччя дороги. Усередині є просторе ліжко розміру "queen-size", душова кабіна, розташована там, де раніше було місце водія, компостний туалет, раковина з гарячою водою, пропановий обігрівач, мінікухня, робочий простір та зона відпочинку. Дерев'яні лавки використовують як для сидіння, так і для зберігання речей.

Розважати себе доведеться книгами та настільними іграми, які ви також знайдете всередині автобуса.

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