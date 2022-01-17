Rolls-Royce побудує другий кабріолет Boat Tail: такий є лише у Бейонсе та Джея Зі

Багатії буквально шаленіють від унікальних предметів розкоші. До тієї когорти належать й рідкісні автівки. І у підрозділі Rolls-Royce Bespoke планують створити другий екземпляр наддорогого кабріолета Rolls-Royce Boat Tail. Перший автомобіль лімітованої серії коштував замовнику 28 мільйонів доларів.

Як пише Forbes, у підрозділі Rolls-Royce Bespoke, який займається створенням автомобілів за індивідуальними замовленнями клієнтів марки, повідомили, що вже наприкінці весни буде готовий другий екземпляр Rolls-Royce Boat Tail. У жовтні 2021 року цей автомобіль справив фурор і сенсацію як найдорожчий автомобіль у світі. Його купили зіркова пара Бейонсе та Джей Зі за 28 мільйонів доларів.

І ще: Subaru представила 1088-сильний електричний гіперкар

Загалом компанія побудує три такі автомобілі, а другий екземпляр буде представлений світу наприкінці травня на заході Concorso Villa d’Este в Італії. Другий за рахунком Rolls-Royce Boat Tail збереже ту ж конструкцію з 6,75-літровим двигуном V12 від флагманської моделі Phantom, але обов'язково відрізнятиметься дизайном та оздобленням салону.

Як раніше заявляли у Rolls-Royce, двох однакових Boat Tail не буде. Та й замовникам це не треба – коли платиш за автомобіль майже 30 мільйонів доларів, чекаєш максимальної ексклюзивності. Ціна другого екземпляра поки невідома, але, напевно, вона буде порівнянна з першою машиною серії.

Читайте також: Toyota показала нову гоночну машину класу GT3