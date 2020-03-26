Усе перекрутили: одесит, у якого виявили коронавірус, звернувся до підписників

Максим Головкін з Одеси, у котрого першим у місті підтвердили коронавірус, написав пост у мережі, у якому розвіяв сумніви, пов'язані зі своїм станом здоров'я та самоізоляцією.

На своїй сторінці в інстаграмі Максим Головкін зазначив, що багато ЗМІ подали його історію під брехливим соусом. Тому своєю правдою він вирішив поділитися з підписниками.

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"У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що я, знаючи про своє зараження коронавірусом, ледь не спеціально не дотримувався умов карантину. З урахуванням того, що це є абсолютною брехнею, хочу надати реальну інформацію", – написав хлопець.

З його слів, він прилетів до Києва 13 березня рейсом Австрійських авіаліній №661. У літаку та під час подальшого пересування Головків був у масці. В самому аеропорту, як він запевняє, його забрав родич, з котрим він поїхав до Одеси.

"Дорогою мені стало зле, і після приїзду до міста я відразу поїхав зробити знімок легенів. Знімок показав легку форму пневмонії, і я відразу вирушив в інфекційну лікарню. Там у мене взяли змиви на коронавірус, двічі виміряли температуру, яка була 36.7, послухали легені фонендоскопом і сказали, що хрипів немає. Мені призначили лікування і запропонували на вибір: самоізоляцію або госпіталізацію. Я вибрав самоізоляцію і дотримувався її на всі 100%", – розповів він.

Опісля, запевняє одесит, його до свого гостьового будинку забрав родич.

"Саме його адресу я повідомив в лікарні, за якою я перебував насправді у зв'язку з карантином, і де ми були абсолютно ізольовані від усіх, а не фальшиву адресу, як повідомляють ЗМІ. Також я залишив свій контактний номер, за яким мене можна було знайти у будь-який час доби", – підкреслив Максим.

Сам же ж тест на коронавірус чоловікові вдалося здати лише 18 березня. Крім того, перевірку пройшов і його родич, адже він контактував з Максимом. Тести показали, що вірусу у чоловіків немає.

"Тільки після отримання висновку про відсутність вірусу я вирушив до себе додому. Сьогодні раптом стало відомо, що мій тест, який відправили до Києва, показав позитивний результат. Протягом 12 днів у мене жодного разу не підіймалася температура, з усім тим я продовжував перебувати на самоізоляції", – додав чоловік.

Наостанок він заявив, що здасть ще один тест, а також продовжить самоізоляцію доти, поки не отримає результати.

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