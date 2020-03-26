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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня

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коронавірус в Україні

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 10:00 четверга 26 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 156 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус

За попередню добу було зафіксовано нових 43 випадки зараження коронавірусом та 1124 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 156
Одужали 1
Померли 5

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня - фото 394242

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 15 областях:

Київська область

 78

Чернівецька область

 42

Івано-Франківська область

 16

Тернопільська область

 15

Запорізька область

 7

Одеська область

 4

Волинська область

 2

Львівська область

 2

Дніпропетровська область

 2

Житомирська область

 2

Черкаська область

 2

Херсонська область

 1

Луганська область

 1

Донецька область

 1

Вінницька область

 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня - фото 393719

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.

Загальна статистика по світу:

Захворіли 472 109
Одужали 114 870
Померли 21 308
Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня - фото 394238
Топ 10 країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Інформація станом на 10:00 четверга 26 березня:
Країна хворі видужали загинули
Материковий Китай 81 713 74 173 3 291
Італія 74 386 9 362 7 503
США 69 197 619 1 050
Іспанія 49 515 5 367 3 647
Німеччина 37 323 3 547 206
Іран 27 017 9 625 2 077
Франція 25 600 3 907 1 333
Швейцарія 10 897 131 153
Велика Британія 9 640 140 466
Південна Корея 9 241 4 144 131

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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