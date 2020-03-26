На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня
-
- 5915
Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.
Станом на 10:00 четверга 26 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 156 осіб.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
За попередню добу було зафіксовано нових 43 випадки зараження коронавірусом та 1124 повідомлень про підозру на COVID-19.
Загальна статистика по Україні:
|Захворіли
|156
|Одужали
|1
|Померли
|5
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 15 областях:
|
Київська область
|78
|
Чернівецька область
|42
|
Івано-Франківська область
|16
|
Тернопільська область
|15
|
Запорізька область
|7
|
Одеська область
|4
|
Волинська область
|2
|
Львівська область
|2
|
Дніпропетровська область
|2
|
Житомирська область
|2
|
Черкаська область
|2
|
Херсонська область
|1
|
Луганська область
|1
|
Донецька область
|1
|
Вінницька область
|1
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу:
|Захворіли
|472 109
|Одужали
|114 870
|Померли
|21 308
|Країна
|хворі
|видужали
|загинули
|Материковий Китай
|81 713
|74 173
|3 291
|Італія
|74 386
|9 362
|7 503
|США
|69 197
|619
|1 050
|Іспанія
|49 515
|5 367
|3 647
|Німеччина
|37 323
|3 547
|206
|Іран
|27 017
|9 625
|2 077
|Франція
|25 600
|3 907
|1 333
|Швейцарія
|10 897
|131
|153
|Велика Британія
|9 640
|140
|466
|Південна Корея
|9 241
|4 144
|131
До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
13:44Джиммі Феллон показав, як вести телешоу на карантині з дітьми: кумедне відео
-
13:16У мережу злили технічні характеристики OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro
-
12:43Усе перекрутили: одесит, у якого виявили коронавірус, звернувся до підписників
-
12:30Перехід на літній час 2020: коли переводять годинник в Україні
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
11:44Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу
-
11:30Природа очищується? Що не так з хорошими новинами про екологію під час пандемії
-
11:16Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео
-
10:48Каннський кінофестиваль віддав свій палац під житло для бездомних
-
10:18На аукціон виставили BMW 7 серії, який 23 роки зберігали у капсулі
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:42Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик
-
09:14Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020
-
08:44Райан Рейнольдс попросив людей залишатися вдома: потужна промова
-
08:16У ВООЗ розповіли, як потрібно боротися з коронавірусом
-
07:55Шерон Стоун показала домашнє фото під час карантину
-
07:31Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
21:44Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію
-
21:1426 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Доктор Віра 13, 14 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників