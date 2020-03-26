Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 10:00 четверга 26 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 156 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано нових 43 випадки зараження коронавірусом та 1124 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 156 Одужали 1 Померли 5

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 15 областях:

Київська область 78 Чернівецька область 42 Івано-Франківська область 16 Тернопільська область 15 Запорізька область 7 Одеська область 4 Волинська область 2 Львівська область 2 Дніпропетровська область 2 Житомирська область 2 Черкаська область 2 Херсонська область 1 Луганська область 1 Донецька область 1 Вінницька область 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу: Захворіли 472 109 Одужали 114 870 Померли 21 308

Топ 10 країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Інформація станом на 10:00 четверга 26 березня:

Країна хворі видужали загинули Материковий Китай 81 713 74 173 3 291 Італія 74 386 9 362 7 503 США 69 197 619 1 050 Іспанія 49 515 5 367 3 647 Німеччина 37 323 3 547 206 Іран 27 017 9 625 2 077 Франція 25 600 3 907 1 333 Швейцарія 10 897 131 153 Велика Британія 9 640 140 466 Південна Корея 9 241 4 144 131

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