Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою: за скільки днів потрібно прийти

Кабінет Міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації. Уряд скоротив його до семи-десяти діб залежно від місця проживання.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 1 жовтня 2024 року № 1134.

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Раніше законодавство визначало, що військовозобов’язані та резервісти повинні з’явитися до ТЦК "не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Нові правила скорочують цей термін.

З населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб, – йдеться у постанові.

Нагадаємо, командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Термін явки до ТЦК / Відкрите джерело

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