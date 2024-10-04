Нацбанк України випустив монету на честь боксера Олександра Усика

Національний банк України випустив памʼятну монету, присвячену українському боксеру Олександру Усику, який після перемоги над Тайсоном Ф’юрі став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Монета має назву "Абсолютний" та символізує завоювання Усиком чотирьох поясів. Про це повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

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Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпі українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення, – сказав Голова Національного банку, презентуючи пам’ятну монету. – Назва монети – "Абсолютний" – увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до Перемоги, й найбільше – захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати й передавати далі.

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною.

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ боксера на тлі абрису монумента Батьківщина-мати – символу незламності та міцності українського народу. Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено дату, коли Усик став абсолютним чемпіоном – 18.05.2024.

Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги – це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних, – сказав Усик.

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська, скульптори – Володимир Атаманчук та Володимир Дем’яненко. Пам’ятна монета "Абсолютний" номіналом 5 гривень введена в обіг 1 жовтня 2024 року.

Монета на честь Усика / Нацбанк

Нагадаємо, що 21 грудня у Саудівській Аравії Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі проведуть реванш.

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