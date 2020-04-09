Уряд розширив список об'єктів, яким можна працювати під час карантину

Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови про карантинні заходи, що покликані запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, урядовці розширили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, але ввели нові обмеження для людей віком понад 60 років.

Про зміни прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив ще ввечері 8 квітня, однак у процесі доопрацювання 9 квітня до постанови були внесені нові правки.

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Зокрема, міністри уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, та визначили категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції.

Які нові об'єкти надання послуг можуть працювати під час карантину:

поштової і кур'єрської діяльності;

будівельних робіт;

збирання і заготівля відходів;

хімчистки.

Які категорії людей 60+ років не потребують самоізоляції:

держслужбовці, депутати усіх рівнів, міські голови, судді й усі чиновники, на яких поширюється закон про запобігання корупції;

військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань і правоохоронних органів;

особи, що вживають заходів, пов'язаних з недопущенням поширення COVID-19;

працівники критично важливих об'єктів інфраструктури (детальніше в інфографіці).

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