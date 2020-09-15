Уряд Канади буде платити по 100 доларів туристам, які повинні відвідати Оттаву

Уряд столиці Канади Оттави буде платити по 100 доларів кожному туристу, який приїхав з іншого регіону Канади. У місті сподіваються, що це зацікавить людей і дозволить їм витрачати більше грошей в Оттаві після місяців застою місцевого бізнесу через коронавірус.

Повідомляється, що 100 доларів є свого роду знижкою на бронювання номера в готелі. Щоб здійснити бронювання, потрібно перейти на сайт туризму Оттави. Пропозиція діє для нових бронювань, здійснених до 30 вересня, для проживання з 1 вересня до 31 грудня 2020 року. Знижка надається тільки за умови бронювання не менше двох ночей поспіль.

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Відомо, що влада канадської столиці раніше також проводила подібні кампанії для підтримки місцевого туризму і бізнесу. Зокрема, під час карантину в березні була запущена кампанія "Це на нас". Її суть полягала в тому, що турист замовляє номер в одному зі столичних готелів, а потім отримує карту Visa на 100 доларів для витрат на будь-які цілі під час перебування в Оттаві.

Подібні акції проводяться у складний для туризму Оттави час, коли після впровадження карантину потік туристів дуже зменшився. Загалом провінція Онтаріо, в якій розташована Оттава, через коронавірус втратила 17,5 мільярда доларів у туристичному секторі.

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