Учені створюють віртуальну копію Венеції на випадок затоплення міста

Італійські вчені з Factum Foundation разом з французькими і швейцарськими фахівцями працюють над створенням віртуальної копії Венеції – так вони сподіваються зберегти історичну спадщину міста в разі його затоплення.

Так, науковці вже оцифрували один з островів Венеції – Сан-Джорджіо. За допомогою дронів з технологією LiDAR, що дозволяє вимірювати відстані за допомогою лазера, вчені відтворили у найдрібніших деталях кожну будівлю острова, його інтер'єр і екстер'єр. Віртуальну копію Сан-Джорджіо можна розглянути у високій роздільній здатності, вона займає близько терабайта.

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За словами вчених, проєкт дозволить не тільки зберегти спадщину італійського міста, а й відстежити зміну рівня води в ньому. Згідно з прогнозами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, до 2100 року вода може піднятися, як мінімум, на 30-60 сантиметрів.

В Університеті Лінкольна у Великобританії прийшли до висновків, що танення тільки льодів Гренландії підвищить рівень Світового океану на 10-12 сантиметрів до кінця століття.

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