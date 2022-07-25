Українцям буде легше отримати карту поляка: нові правила

У Польщі спростили правила отримання карти поляка для українців. Нові умови почнуть діяти вже цього літа. Читайте далі та дізнайтеся, які зміни діятимуть!

Нові правила отримання карти поляка для українців ухвалив Польський Кабінет міністрів. Відповідне спрощення діятиме для тих українців, які виїхали у Польщу після 24 лютого.

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Нові правила отримання карти поляка для українців діятимуть від 29 липня 2022 року.

Зміни полягають в тому, що українцям не потрібно звертатися до польського консульства в Україні. Відтепер охочі повинні подати заявку в одному з 16 воєводств Польщі. Для кандидатів є певні умови:

надати документи, що підтверджують родинні/кровні зв'язки з Польщею

пройти співбесіду польською мовою

письмово визнати власну приналежність до польського народу

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