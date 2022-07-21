Компанія Rolls-Royce допоможе відновити амбулаторію на Сумщині

Чимало міст постраждали через жорстокі атаки російських загарбників, тож потребують значних коштів на відновлення. Світові компанії допомагають Україні в цьому, а тепер до їх списку додався і Rolls-Royce.

Компанія Rolls-Royce Power Systems AG планує приєднатись до відбудови амбулаторії у Сумській області, в яку ще в березні потрапив снаряд. Через удар з боку російських окупантів медичний закладу у селі Хухра зазнав максимальних руйнувань, про що повідомили у МОЗ.

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Відновлення амбулаторії відбуватиметься в максимально стислі терміни, аби вже найближчим часом забезпечити місцеве населення необхідною медичною допомогою. Очікується, що свої двері відновлений медзаклад відкриє вже за 6 місяців, – розповідають медики.

Такий вигляд амбулаторія мала до і після атаки російських військових:

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