Урок фізики, який ми заслужили: експеримент з кульбабою і водою став хітом мережі

Якщо вам завжди здавалась фізика у школі нудною, то ми спробуємо вас переконати, що це не зовсім так. Ловіть крутий експеримент, для якого вам знадобиться вода та кульбабка. Ваші дітлахи оцінять!

Літо набирає обертів, а це означає, що вашим дітлахам та й вам не іноді нічим зайнятись. На допомогу прийдуть кумедні експерименти, якими діляться у мережі користувачі.

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Для цього фізичного експерименту нам знадобиться склянка/банка з водою, а також кульбабка. Маємо надію, що біля вас вони ще не відцвіли.

Саме відео експерименту з кульбабою опублікували на форумі Reddit. Воно набрало понад тисячу захоплених коментарів, а переглянули ролик понад 4 мільйони разів. Ми пропонуємо глянути на нього, а потім спробувати відтворити разом зі своєю дитиною.

Дивіться крутий ролик, хапайте своє чадо на свіже повітря та шукайте кульбабки. Гарантуємо, що у захваті буде не лише ваша малеча, а й ви, адже у школі нам такого не показували!

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