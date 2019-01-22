Упіймали на гарячому: спритний собака розвеселив Twitter

Собака вичікував, щоб вкрасти їжу, і став зіркою мережі!

Англієць Пол Бронкс поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter відео з собакою, який уважно стежить за господаркою і у вдалий момент вихоплює картоплину з тарілки. За два дні допис став вірусним і зібрав понад мільйон переглядів, а також майже 11 тисяч ретвітів та 44 тисячі лайків. А все тому, що спостерігати за зміною виразу мордочки домашнього улюбленця - безцінно. Щоправда, він і не підозрював, що впіймали на гарячому, адже все знімала камера.

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Sneak thief caught on hidden camera. pic.twitter.com/zMfFVU2ifu — Paul Bronks (@SlenderSherbet) 20 січня 2019 р.

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