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Упіймали на гарячому: спритний собака розвеселив Twitter

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Собака-злодій розвеселив мережу - фото 1
Собака-злодій розвеселив мережу

Собака вичікував, щоб вкрасти їжу, і став зіркою мережі!

Англієць Пол Бронкс поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter відео з собакою, який уважно стежить за господаркою і у вдалий момент вихоплює картоплину з тарілки. За два дні допис став вірусним і зібрав понад мільйон переглядів, а також майже 11 тисяч ретвітів та 44 тисячі лайків. А все тому, що спостерігати за зміною виразу мордочки домашнього улюбленця - безцінно. Щоправда, він і не підозрював, що впіймали на гарячому, адже все знімала камера.

І ще: Голуб, який танцює, став зіркою мережі: відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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