До і після: фото кота розчулило Reddit

У мережі не можуть втримати емоцій від знімків вуличного кота до та після того, як його забрали додому.

На платформі Reddit користувач з ніком alinaesther поділився колажем з фото білосніжного кота до і після того, як його забрали з вулиці. Допис став настільки популярним за короткий час, що зібрав більш як 49 тисяч переглядів всього за 7 годин, а також понад 400 коментарів. А все тому, що на колажі можна побачити, як всього за місяць бідолашний кіт став щасливим улюбленцем.

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