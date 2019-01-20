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До і після: фото кота розчулило Reddit

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Як змінюються коти, коли їх забирають з вулиці - фото 1
Як змінюються коти, коли їх забирають з вулиці

У мережі не можуть втримати емоцій від знімків вуличного кота до та після того, як його забрали додому.

На платформі Reddit користувач з ніком alinaesther поділився колажем з фото білосніжного кота до і після того, як його забрали з вулиці. Допис став настільки популярним за короткий час, що зібрав більш як 49 тисяч переглядів всього за 7 годин, а також понад 400 коментарів. А все тому, що на колажі можна побачити, як всього за місяць бідолашний кіт став щасливим улюбленцем.

І ще: Голуб, який танцює, став зіркою мережі: відео

I took the cat off the street. Photos before and after. One month difference. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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