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Коргі не ділиться морозивом: скупий пес підкорив мережу (відео)

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Скупий коргі підкорив інтернет - фото 1
Скупий коргі підкорив інтернет

Собаки вважаються вірними друзями людей, які готові завжди бути поряд та підтримати у важкий момент. Окрім тих ситуацій, коли вони їдять морозиво. Принаймні, саме так проявляється жадібність у пухнастої героїні цього відео!

Коргі на прізвисько Зельда стала справжньою зіркою інтернету, адже відео з нею поширилось по соцмережах і навіть медіа. А все тому, що пухнаста мешканка Маямі знає, як боротись зі спекою влітку. Пес обожнює морозиво і зовсім не любить ділитись. Особливо, коли люди постійно намагаються зняти її на камеру або забрати коробку з літнім смаколиком.

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"Зельда відмовляється ділитись майже всім, що у неї є. Їжа, звісно ж, не є винятком", – зазначає господар кумедного коргі. А коментатори підтримують позицію собаки, адже у таку спеку навіть найвідданіший друг подумає, чи варто запропонувати тобі трохи освіжаючого смаколика. Звісно ж, важко не згадати і знамениту фразу з серіалу "Друзі" про те, що Джої не ділиться їжею :)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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