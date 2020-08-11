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Коргі не ділиться морозивом: скупий пес підкорив мережу (відео)
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Собаки вважаються вірними друзями людей, які готові завжди бути поряд та підтримати у важкий момент. Окрім тих ситуацій, коли вони їдять морозиво. Принаймні, саме так проявляється жадібність у пухнастої героїні цього відео!
Коргі на прізвисько Зельда стала справжньою зіркою інтернету, адже відео з нею поширилось по соцмережах і навіть медіа. А все тому, що пухнаста мешканка Маямі знає, як боротись зі спекою влітку. Пес обожнює морозиво і зовсім не любить ділитись. Особливо, коли люди постійно намагаються зняти її на камеру або забрати коробку з літнім смаколиком.
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"Зельда відмовляється ділитись майже всім, що у неї є. Їжа, звісно ж, не є винятком", – зазначає господар кумедного коргі. А коментатори підтримують позицію собаки, адже у таку спеку навіть найвідданіший друг подумає, чи варто запропонувати тобі трохи освіжаючого смаколика. Звісно ж, важко не згадати і знамениту фразу з серіалу "Друзі" про те, що Джої не ділиться їжею :)
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