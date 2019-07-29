Упіймали на гарячому: пес-ласун розсмішив мережу

У мережі не можуть втримати сміх від собаки, якому не вдалось проявити свої злодійські плани непомітно. Домашній улюбленець дуже хотів печива, але щось пішло не так.

На платформі Reddit користувач з ніком YetiSnacher поділився епічним відео зі своїм собакою, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 5 годин ролик переглянули понад 27 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі.

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"Почув якийсь шум на кухні і помітив, що зникло кілька порцій печива", – відзначив автор. І справді, на відео помітно, що на деко бракує смаколиків, а поряд намагається нормально поводитись хаскі. І підозри не були б такими очевидними, якби до ошийника домашнього улюбленця не причепилась частина духовки. Злочин майже вдався!

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