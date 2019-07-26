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Дівчина зробила на честь пса тату, але згодом дуже пошкодувала про це

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Реакція суспільства була абсолютно несподіваною - фото 1
Реакція суспільства була абсолютно несподіваною / thesun

Ця дівчина так сильно любила пса на прізвисько Макс, що зробила на честь свого вихованця татуювання. На дуже непередбачуваному місці.

Адель було всього 18 років, коли її ньюфаундленд помер. На згадку про тварину було вирішено вирушити в тату-салон і набити на видному місці відбитки лап улюбленця в масштабі 1 до 1.

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Майстер в салоні цілу годину доводив обриси трафаретів до ладу, а потім взявся за роботу. За все задоволення дівчині довелося викласти 100 фунтів. Спочатку англійка не сумнівалася, що вб'є відразу двох зайців. Вона збереже пам'ять про собаку і приверне увагу більшості чоловіків. Величезні грайливі татуювання в області сонячного сплетення змусять чоловіків забути про все на світі!

Дівчина зробила на честь пса тату, але згодом дуже пошкодувала про це - фото 343832

Спочатку Адель не соромилася носити відкриті топи і блузи з вирізами. Молоді люди дійсно не могли відірвати погляд від зони декольте. Однак їхня реакція була абсолютно несподіваною. Величезні відбитки собачих лап на грудях викликали посмішки і зневагу.

Дівчина зробила на честь пса тату, але згодом дуже пошкодувала про це - фото 343830

Зовсім скоро Адель зрозуміла, що зробила фатальну помилку. Крім того, дівчина зіткнулася з хвилею критики в інтернеті. Щоб приховати сліди лап Макса, англійці доводилося вдягати водолазки і застібати блузки на всі ґудзики. Минуло 10 років. За цей час романтичні відносини в житті нашої героїні ніколи не тривали більше місяця. Щоб виправити становище, Адель зважилася на лазерне видалення тату.

Дівчина зробила на честь пса тату, але згодом дуже пошкодувала про це - фото 343831

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Джерело: thesun
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