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Дуже турботливий кіт підкорив Reddit: кумедне відео

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Турботливий кіт - фото 1
Турботливий кіт

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже вони можуть всього за мить підняти настрій. Так трапилось і з цим пухнастиком, який здивував не лише своїм виглядом, а й поведінкою.

На платформі Reddit користувач з ніком /therep поділився веселим відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке за лічені години піднялось у топи. І це не дивно, адже допис оцінили у понад 43 тисячі балів та більше як 300 коментарів.

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А родзинкою відео є не просто красивий пухнастик кіт, а те, що він дуже піклується про своїх господарів. Тому він приносить їм капці, щоб вони не замерзли, коли у помешканні стає холодно. Здається, у мережі відшукали кота-пса. Тим часом коментатори зізнались, що більшість їхніх котів проявляють турботу лише у вигляді криків посеред ночі.

Our Floof Fran brings us slippers when it’s cold. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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