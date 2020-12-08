Дуже турботливий кіт підкорив Reddit: кумедне відео

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже вони можуть всього за мить підняти настрій. Так трапилось і з цим пухнастиком, який здивував не лише своїм виглядом, а й поведінкою.

На платформі Reddit користувач з ніком /therep поділився веселим відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке за лічені години піднялось у топи. І це не дивно, адже допис оцінили у понад 43 тисячі балів та більше як 300 коментарів.

І ще: Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей

А родзинкою відео є не просто красивий пухнастик кіт, а те, що він дуже піклується про своїх господарів. Тому він приносить їм капці, щоб вони не замерзли, коли у помешканні стає холодно. Здається, у мережі відшукали кота-пса. Тим часом коментатори зізнались, що більшість їхніх котів проявляють турботу лише у вигляді криків посеред ночі.

Читайте також: Провальна бійка між котами розсмішила мережу (відео)