Дівчина купила своїй кішці ошийник з GPS: він допоміг викрити пухнасту морду

Ви коли-небудь замислювалися, куди вирушає ваша кішка, коли виходить з дому? Аойф МакАлір з Ірландії була сповнена рішучості з'ясувати, чим займається її кішка Джаггер, коли гуляє околицями, тому купила нашийник з GPS-трекером і одягла його на свого пухнастика.

І хоча це відмінний інструмент для спостереження за вашим пухнастим другом в режимі реального часу на випадок, якщо він спробує втекти, це також вторгнення в котяче приватне життя, яке призвело до несподіваного відкриття.

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Аойф МакАлір з Ірландії забрала свою пухнасту подругу з вулиці ще кошеням. "Їй було кілька місяців, і коли ми забрали її з вулиці, вона була трохи дикою. Ми зробили її частиною своєї сім'ї, але вона все ще любила гуляти на вулиці, але поверталася щовечора перед сном", – розповідає господарка кицьки.

Джаггер залишилася вірною своїм природним інстинктам і продовжувала виходити на щоденні прогулянки околицями. Тому дівчині стало цікаво, де бродить її кішка, коли виходить з дому і, щоб дізнатися про це, Аойф купила для Джаггер нашийник з GPS-трекером. Трекер відправляв на смартфон господині дані з місця пригоди Джаггер, щоб та могла дізнатися, чим займається її улюблениця.

Це вторгнення в особисте життя кішки прийняло несподіваний поворот, коли дівчина дізналася, що Джаггер відвідала близько 5 будинків, поки гуляла околицями. Виявилося, що Джаггер була занадто розумна, щоб мати тільки одного господаря. За 24 години ця кішка відвідала близько п'яти будинків на своєму шляху і повернулася додому, наче нічого і не відбулося.

"Я знала, що вона буває в кількох будинках (одна сім'я називає її Пітером), і завжди повертається додому після своїх пригод. Але мені було цікаво дізнатися, у кого саме вона гостює. Я була шокована, побачивши, що Джаггер побувала в 5 будинках і, схоже, її всюди годували. Що ще цікавіше, вона не просто зайшла і вийшла, а пробула там якийсь час", – додала Аойф.

Ось, що розповіла МакАлір про те, як вона ставиться до того, що її кішка бродить вулицями й відвідує сусідів: "Джаггер була народжена від вуличної кішки, тому, забравши її, ми в першу чергу її стерилізували, щоб вона не приносила потомство. Їй не подобалося перебувати всередині дому, і Джаггер дуже нервувала, тому ми почали дозволяти їй виходити на вулицю. Я знаю, що одна сім'я по сусідству з нетерпінням чекає, коли вона прийде до них, щоб погодувати її смаколиками, і я майже впевнена, що хитрюга Джаггер робила те ж саме з іншими будинками. Вона приходила додому о 17:00 щовечора, щоб її погодували ще раз".

Аойф опублікувала відео з пригодами Джаггер в TikTok, де воно відразу ж стало вірусним, набравши 380 тисяч переглядів і 44,3 тисячі лайків.

Пізніше господиня вирішила пошпигувати за однією своєю кішкою на прізвисько Кукі й дізнатися, де гуляє вона. Дівчині стало цікаво, наскільки різними були пригоди її кішок: "Дані відстеження показали, що Джаггер була значно активнішою. Вона побувала в багатьох сім'ях, але у неї зухвалий характер і вона впевнена в собі дамочка, тому я цього очікувала. Дані Кукі були значно менш захоплюючими, вона нервова кішка, тому не йде далеко від нашого будинку".

На жаль, не так давно Джаггер померла через ускладнення з нирками. Господиня кішок сказала, що кілька сімей, в яких Джаггер була постійним гостем, теж сумують за нею і навіть писали їй про це.

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