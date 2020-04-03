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Упіймали на гарячому: дівчина показала середній палець і розсмішила мережу (відео)

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Дівчинка прославилась в мережі через нецензурний жест - фото 1
Дівчинка прославилась в мережі через нецензурний жест

Кумедні відео з дітьми постійно конкурують з епічним відео з котиками, але головні герої цього відео викликають сміх через всю палітру емоцій, що виникають за лічені секунди. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився веселим уривком доволі давнього сімейного відеоблогу "N.E Let's Eat".

І ще: Вілл Сміт закликав сидіти вдома і став мемом (фото)

За лічені години ролик переглянули понад 25 тисяч осіб, а все через епічний момент з дівчинкою, яка показала своєму брату середній палець. Вочевидь, вона забула, що всі її дії знімає камера, про що кмітливий братик одразу й повідомив. Реакція цієї крихітки неймовірна!

Oh no.. from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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