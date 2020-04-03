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Карантин Коронавірус

Робота вдома і робота в офісі: мережу підкорює життєве відео

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Переваги роботи вдома - фото 1
Переваги роботи вдома

Через карантин чимало людей відправили на дистанційну роботу, яка суттєво відрізняється від звичайної. Тож креативні користувачі створили ролик, як показує переваги роботи вдома.

На платформі Reddit користувач з ніком LazyKAD поділився красномовним відео, що робочий процес вдома не такий вже й поганий. За короткий час допис переглянули понад 119 тисяч осіб, а ще кілька тисяч залишили коментарі.

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На ролику можна побачити порівняння часу на збори і шлях до роботи у звичайному та домашньому режимах. Звісно ж, не всі коментатори погодились з тим, що віддалена праця має переваги у комфорті, але суть прийняли всі: поки ти можеш виконувати свої обов'язки вдома в умовах пандемії, то знижуєш ризики поширення коронавірусу.

Work From Home Vs Office from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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