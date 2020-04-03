Робота вдома і робота в офісі: мережу підкорює життєве відео

Через карантин чимало людей відправили на дистанційну роботу, яка суттєво відрізняється від звичайної. Тож креативні користувачі створили ролик, як показує переваги роботи вдома.

На платформі Reddit користувач з ніком LazyKAD поділився красномовним відео, що робочий процес вдома не такий вже й поганий. За короткий час допис переглянули понад 119 тисяч осіб, а ще кілька тисяч залишили коментарі.

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На ролику можна побачити порівняння часу на збори і шлях до роботи у звичайному та домашньому режимах. Звісно ж, не всі коментатори погодились з тим, що віддалена праця має переваги у комфорті, але суть прийняли всі: поки ти можеш виконувати свої обов'язки вдома в умовах пандемії, то знижуєш ризики поширення коронавірусу.

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