Уперше за два роки: Укрзалізниця відновлює сполучення між Києвом і Черкасами

В Укрзалізниці повідомили про відновлення роботи ще одного напрямку. Через лічені дні Київ і Черкаси сполучатиме потяг. Розповідаємо, яким буде його графік.

Про це розповіли в телеграмі Укрзалізниці. Зазначимо, що кілька років залізничного сполучення між Києвом і Черкасами не було.

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Регіональний потяг отримає номер 782/781 Київ – Черкаси та зворотно. Він почне їздити між містами 8 червня. Курсуватиме потяг майже щоденно, за винятком вівторка.

№781 Черкаси – Київ виїжджатиме із вокзалу у Черкасах о 06:30. До столиці він прибуватиме об 11:01.

виїжджатиме із вокзалу у Черкасах о 06:30. До столиці він прибуватиме об 11:01. №782 Київ – Черкаси виїжджає зі столиці нашої держави об 15:05, а до Черкас він прибуде об 19:30.

Передбачена одна проміжкова зупинка. Вона буде на станції імені Тараса Шевченка, що у Смілі на Черкащині.

Укрзалізниця продовжує поліпшувати залізничне сполучення країною. Наприклад, нещодавно було додано ще 6 рейсів за маршрутом Ніжин – Чернігів та зворотно, – кажуть у компанії.

Ми дуже тішимось, що в ці буремні часи Укрзалізниця відкриває нові маршрути. Маємо надію, що дуже скоро ми зможемо сідати на потяг і їздити по всій Україні, відкриваючи її по-новому.

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