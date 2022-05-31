Укрзалізниця запустила доставку автомобілів за ще одним напрямком

Перевезенням машин за допомогою потягів користуються чимало автовласників. Тож в Укрзалізниці розширили перелік напрямків, на яких можна скористатися також послугою.

Так, у пресслужбі Укрзалізниці пишуть, що компанія вирішила відкрити ще один рейс, на якому працюватимуть вагони-автомобілевози. Тож тепер пасажири залізниці можуть відправляти свої автомобілі з Києва до Ужгорода та назад.

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Замовити послугу можна у касах вокзалу. Вартість перевезення складає 1400 гривень за 1 тонну ваги.

На яких маршрутах курсують вагони-автомобілевози

Київ – Львів – Київ;

Дніпро – Львів – Дніпро;

Харків – Львів – Харків;

Львів – Одеса – Львів;

Київ – Ужгород – Київ.

З початку війни вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця перевезла 1863 автомобілів, – кажуть в компанії.

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