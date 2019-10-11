Уперше за 40 років: в Ірані жінок впустили на футбольний матч

На футбольний матч Іран-Камбоджа, який проходив у Тегерані, вперше за 40 років впустили вболівальниць. Жінкам продали 3000 місць на трибунах стадіону "Азаді", розрахованому на 78 тисяч глядачів.

Вболівальницям виділили особливу "жіночу" зону, не дозволивши їм дивитися футбол з чоловіками. Уточнюється, що зроблено це, аби захистити самих жінок від агресивних футбольних фанатів. Невідомо, чи знімуть заборону назавжди, і чи зможуть жінки відвідувати ігри в майбутньому.

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Торік іранок вперше пустили на стадіон, де транслювався матч чемпіонату світу.

Іранки не могли відвідувати стадіони з 1979 року – з часів Ісламської революції, яка заборонила жінкам ходити з непокритою головою, співати та танцювати в присутності чоловіків.

Жінки в Ірані не можуть бути суддями, оскільки, на думку влади, "надмірно емоційні". Голос жінки у суді має нижчу цінність. Якщо відбувається нещасний випадок, у результаті якого загинула жінка, винуватець сплачує її сім'ї вдвічі менше, ніж тоді, коли загинув чоловік.

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