Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Уперше за 40 років: в Ірані жінок впустили на футбольний матч

  • 17
Жінки могли вболівати на рівні з чоловіками - фото 1
Жінки могли вболівати на рівні з чоловіками / gettyimages

На футбольний матч Іран-Камбоджа, який проходив у Тегерані, вперше за 40 років впустили вболівальниць. Жінкам продали 3000 місць на трибунах стадіону "Азаді", розрахованому на 78 тисяч глядачів.

Вболівальницям виділили особливу "жіночу" зону, не дозволивши їм дивитися футбол з чоловіками. Уточнюється, що зроблено це, аби захистити самих жінок від агресивних футбольних фанатів. Невідомо, чи знімуть заборону назавжди, і чи зможуть жінки відвідувати ігри в майбутньому.

І ще: У Саудівській Аравії неодруженим парам дозволили разом жити в готелі

Торік іранок вперше пустили на стадіон, де транслювався матч чемпіонату світу.

Іранки не могли відвідувати стадіони з 1979 року – з часів Ісламської революції, яка заборонила жінкам ходити з непокритою головою, співати та танцювати в присутності чоловіків.

Жінки в Ірані не можуть бути суддями, оскільки, на думку влади, "надмірно емоційні". Голос жінки у суді має нижчу цінність. Якщо відбувається нещасний випадок, у результаті якого загинула жінка, винуватець сплачує її сім'ї вдвічі менше, ніж тоді, коли загинув чоловік.

Читайте також: Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи

Джерело: ESPN
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 749
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 325
Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
  • 09 жовтня, 16:21
  • 1656
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Гендер