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Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи

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Саудівська Аравія - фото 1
Саудівська Аравія / entrepreneur

Гарна новина для тих, хто любить подорожувати. Тепер для туризму відкрита ще одна країна, в яку раніше було дуже складно потрапити. Влада Саудівської Аравії відкрила країну для мандрівників з 49 країн і почали видавати туристичні візи.

Саудівська Аравія відкрила двері для туристів. Як повідомляється, країна має намір розвивати свою туристичну галузь, тому громадянам 49 країн тепер буде легко отримати візу. У список 49-ти щасливчиків увійшла і Україна. Візу можна буде оформити онлайн за 80 доларів.

І ще: Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною

Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи - фото 357988

Раніше в Саудівську Аравію пускали тільки тих, хто подорожував по роботі або з бізнес-цілями, а також паломників за спеціальними візами в Мекку і Медину. Зараз же жінкам вперше в історії можна буде в'їхати в Саудівську Аравію без супроводу чоловіка і подорожувати по ній без традиційного одягу, який покриває все тіло.

Влада Саудівської Аравії планує, що туризм забезпечить до 2030 року 10% валового внутрішнього продукту. Зокрема, країна розраховує на туристів з Китаю, Японії, Європи і США.

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Джерело: reuters
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