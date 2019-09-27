Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи

Гарна новина для тих, хто любить подорожувати. Тепер для туризму відкрита ще одна країна, в яку раніше було дуже складно потрапити. Влада Саудівської Аравії відкрила країну для мандрівників з 49 країн і почали видавати туристичні візи.

Саудівська Аравія відкрила двері для туристів. Як повідомляється, країна має намір розвивати свою туристичну галузь, тому громадянам 49 країн тепер буде легко отримати візу. У список 49-ти щасливчиків увійшла і Україна. Візу можна буде оформити онлайн за 80 доларів.

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Раніше в Саудівську Аравію пускали тільки тих, хто подорожував по роботі або з бізнес-цілями, а також паломників за спеціальними візами в Мекку і Медину. Зараз же жінкам вперше в історії можна буде в'їхати в Саудівську Аравію без супроводу чоловіка і подорожувати по ній без традиційного одягу, який покриває все тіло.

Влада Саудівської Аравії планує, що туризм забезпечить до 2030 року 10% валового внутрішнього продукту. Зокрема, країна розраховує на туристів з Китаю, Японії, Європи і США.

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