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Уперше за 150 років для відвідувачів відкрили Внутрішній зал Віндзорського замку

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Зал протягом 150 років був закритим для відвідувачів - фото 1
Зал протягом 150 років був закритим для відвідувачів

Внутрішній зал Віндзорського замку знову відкрили для відвідування. Зазначимо, що був закритий ще за часів правління королеви Вікторії, 150 років тому.

Зал звели при королі Георгу IV у 1820-х роках і використовували для прийому глав держав та інших офіційних гостей. У 1886 році королева Вікторія наказала закрити його, а прийоми почала проводити у приміщеннях меншого розміру.

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Над реконструкцією Внутрішнього залу працювала ціла команда архітекторів. Наприклад, щоб відвідувачі змогли побачити майстерну ліпнину авторства скульптора XVII-XVIII століть Френсіса Бернасконі, їм довелося зчищати кілька шарів фарби.

Уперше за 150 років для відвідувачів відкрили Внутрішній зал Віндзорського замку - фото 362351

Відвідувачі Віндзорського замку також уперше зможуть заглянути в зал, де Єлизавета II зараз зустрічає своїх гостей. Звідти відкривається чудовий вид на Довгу стежку (Long Walk) протяжністю понад 4,26 кілометра, яку проклали до замку ще при Карлі II у 1680-х роках.

Уперше за 150 років для відвідувачів відкрили Внутрішній зал Віндзорського замку - фото 362349

Уперше за 150 років для відвідувачів відкрили Внутрішній зал Віндзорського замку - фото 362350

Уперше за 150 років для відвідувачів відкрили Внутрішній зал Віндзорського замку - фото 362352

За відновлювальні роботи в замку відповідала організація Royal Collection Trust, заснована нинішньою королевою Великобританії у 1993 році. У рамках її проєкту Future Programme планується продовжити реконструкцію улюбленої резиденції Єлизавети II, а також Холірудського палацу.

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Джерело: The Daily Mail
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