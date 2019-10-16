Меган Маркл сконфузилася зі старою сукнею

Принц Гаррі з дружиною відвідали церемонію нагородження WellChild Awards і зустрілися з дітьми.

Фешн-експерти звернули увагу, що Меган Маркл знову повторила образи зі свого гардероба.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі станцювали під час візиту до Африки, але щось пішло не так

Так, герцогиня Сассекська відвідала церемонію в зеленій сукні PAROSH, яку вона надягала на заручини з принцом Гаррі в 2017 році, і пальто кольору верблюжої вовни Sentaler, яке вона надягала на Різдво 2017 року під час візиту в Сандрінгемський замок, де проводить святкові дні королева Єлизавета.

Плаття, обтягуюче фігуру, декороване бантом, вона доповнила сумочкою-сундукчком черепашачого забарвлення з шарфом замість ручки і туфлями Manolo Blahnik. Меган Маркл і принц Гаррі прийшли на церемонію нагородження, тримаючись за руки. Перед церемонією пара зустрілася з юними переможцями премії. Ті в свою чергу засипали їх подарунками для малюка Арчі.

WellChild Awards – щорічний захід, що проходить в рамках підтримки тяжкохворих дітей, їх батьків та фахівців в області охорони здоров'я.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі замислюються над переїздом до Канади: причина такого рішення