Уперше в Україні: в Одесі відбудуться змагання з серфінгу

24 вересня на пляжі Аркадія пройдуть змагання з класичного серфінгу за участю понад 40 серферів.

Два роки тому серфінг включили в число олімпійських дисциплін, а це означає, що серфери змагатимуться на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

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Але в Україні цей вид спорту офіційно не зареєстрований, відтак поки наші співвітчизники не можуть проходити відбір на Олімпіаду. Але час ще є.

Змагання ARCADIA 2018 – дуже важливий і відповідальний крок на шляху до того, щоб вже у 2020 році українські серфери змогли показати свої навички катання на хвилях всьому світу, – прокоментував президент Української федерації серфінгу Василь Кордиш.

В Одесі серфери будуть підкорювати хвилі в трьох категоріях залежно від типів дощок, на яких вони катаються: shortboard (дошки довжиною до 7 футів) – найбільш видовищна категорія, яка буде представлена ​​на Олімпійських іграх, midsize range (дошки довжиною до 9 футів), SUP (дошки для веслування стоячи). Плюс заїзд початківців райдерів у категорії amateurs.

В Україні пройдуть змагання серферів / vokrugsveta

В одному заїзді ("хіті") протягом 20-30 хвилин змагаються від двох до чотирьох спортсменів. За цей час райдер повинен зловити найкращі, на його погляд, хвилі і продемонструвати майстерність, яку журі оцінить за шкалою від 1 до 10 балів. Переможцем стає серфер, який взяв лідерство в фінальному хіті.

Організатором змагань виступила Українська федерація серфінгу (USF) за підтримки Болгарської асоціації екстремальних водних видів спорту (BEWSA) і Міністерства молоді та спорту України. Оцінювати спортсменів будуть представники Болгарської асоціації. Болгари давно довели, що Чорне море – цілком підходить для того, щоб кататися на дошці.

Змагання планують почати в 7 ранку і закінчити близько 7 вечора, але якщо погода виявиться невідповідною, їх перенесуть на іншу дату або розтягнуть на два дні.

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