Уперше в пристроях компанії! Samsung Galaxy A10 отримає інноваційну технологію

Компанія Samsung зовсім нещодавно представила публіці смартфон під назвою Galaxy A8s, який отримав дисплей з отвором під селфі-камеру, а також безліч інших особливостей, крім однієї, появу якої всі фанати компанії чекають уже понад два роки.

Новий Samsung Galaxy A10 виправить ситуацію, адже він отримає вражаючу особливість, заради якої його куплять мільйони людей по всьому світу.

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Як стало відомо, вже у рамках виставки CES 2019 публіці покажуть новинку під назвою Samsung Galaxy A10. Вона отримає не лише четверту основну камеру на задній панелі та повнорозмірний дисплей, що займає 90% площі на лицьовій панелі, але ще і вбудований у нього сканер відбитків пальців. До слова, ще жоден пристрій компанії не може ним похизуватися, що засмучує прихильників бренду.

Galaxy A10 позбудеться сканера відбитків пальців на корпусі

Саме у Samsung Galaxy A10 виробник уперше протестує нову технологію, завдяки якій дактилоскопічний модуль виявиться не на тильній стороні корпусу або ж на бічній грані, а безпосередньо в екрані. Наступним телефоном з такою особливістю стане Samsung Galaxy S10, який з'явиться одразу в трьох модифікаціях. Наразі невідомо, які ще будуть особливості в A10, але його продажі мають стартувати з кінця січня 2019 року.

Швидше за все, виробник оснастить смартфон традиційним набором: Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS, 4G VoLTE та NFC. Для під'єднання до ПК буде використовуватися USB Type-C. Також можна очікувати, що новий Galaxy A10 отримає захист від води та пилу за стандартом IP68.

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