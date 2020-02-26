Уперше в мультфільмі Disney і Pixar з'явилась ЛГБТ-героїня

У мультфільмі "Вперед" Disney і Pixar вперше з'явиться ЛГБТ-героїня. Це дівчина-циклоп Спектр, якій дісталася епізодична роль поліцейського у майбутній картині "Вперед".

Героїню озвучила американська актриса, продюсер, сценарист і відкрита лесбіянка Ліна Уейт. Попри те, що Спектр з'явиться на екрані ненадовго, вона встигне повідомити про свою ідентичність.

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Коли вона і її напарниця зупиняють водія, який стверджує, що він відволікся, тому що його обманювали сини його дівчини, Спектр співчутливо зауважує: "Через доньку моєї дівчини я висмикнула собі волосся".

Мультфільм "Вперед" – це історія двох братів-ельфів Іена і Барлі Лайтфутів, які рано втратили батька, але дізналися, що вони можуть провести з ним один прощальний день. Щоб реалізувати цю можливість, вони відправляються на пошуки втраченого чарівництва.

Вперед – дивіться трейлер мультфільму, який скоро вийде на великі екрани:

В український прокат картина вийде 5 березня 2020 року.

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