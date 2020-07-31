Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Уперше в історії чоловікові вдалося виростити пеніс на... руці

  • 125
Раніше чоловікові ампутували член через зараження крові - фото 1
Раніше чоловікові ампутували член через зараження крові

45-річний чоловік втратив статевий член у результаті зараження крові. Вперше в історії медицини лікарі виростили новий пеніс. Але тепер дітородний орган видніється на руці чоловіка. Причому, він може залишитися там на роки.

Мешканець Великобританії Мартін Макдоналд втратив статевий член через зараження крові. Хвороба викликала омертвіння тканин пеніса, і лікарям довелося його ампутувати, щоб не допустити переходу інфекції на решту зони тіла.

Це цікаво: PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно

У державній лікарні йому провели операцію вартістю у 50 тисяч фунтів, у результаті якої новий придаток був приєднаний до руки. До цього нещасний чоловік кілька років перебував у глибокій депресії, він не зустрічався ні з ким, рідко виходив з дому і постійно пив. І ось лікарі подарували йому надію.

Уперше в історії чоловікові вдалося виростити пеніс на... руці - фото 418569

Вони взяли запас шкіри з руки і скрутили його на подобі ролу, щоб створити основу для нового печеристого тіла пеніса. Далі лікарі сконструювали сечовипускальний канал у шкірі, поставивши туди дві трубки. Більш того, завдяки спеціальному ручному насосу новий пеніс може накачувати до стану ерекції, щоб Мартін продовжував займатися сексом. Усю цю конструкцію прикріпили до руки... на два роки. Потім його обіцяли пересадити у пах.

Чоловік має надію, що член пересадять у пах - фото 418570
Чоловік має надію, що член пересадять у пах

На жаль, і 4 роки по тому Мартін носить на своїй руці пеніс. Він уже придумав йому ім'я Джиммі, іноді розмовляє зі статевим членом про ті часи, коли той все-таки "переїде" у нове місце. Деякі люди помічають цю фізіологічну особливість Мартіна, але у чоловіка тепер більш веселий настрій, а також він усе ще вірить в удачу.

Читайте також: Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі

Джерело: The Sun
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 198
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 740
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2455570
Загрузка...
Новини