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Уперше в історії чоловікові вдалося виростити пеніс на... руці
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45-річний чоловік втратив статевий член у результаті зараження крові. Вперше в історії медицини лікарі виростили новий пеніс. Але тепер дітородний орган видніється на руці чоловіка. Причому, він може залишитися там на роки.
Мешканець Великобританії Мартін Макдоналд втратив статевий член через зараження крові. Хвороба викликала омертвіння тканин пеніса, і лікарям довелося його ампутувати, щоб не допустити переходу інфекції на решту зони тіла.
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У державній лікарні йому провели операцію вартістю у 50 тисяч фунтів, у результаті якої новий придаток був приєднаний до руки. До цього нещасний чоловік кілька років перебував у глибокій депресії, він не зустрічався ні з ким, рідко виходив з дому і постійно пив. І ось лікарі подарували йому надію.
Вони взяли запас шкіри з руки і скрутили його на подобі ролу, щоб створити основу для нового печеристого тіла пеніса. Далі лікарі сконструювали сечовипускальний канал у шкірі, поставивши туди дві трубки. Більш того, завдяки спеціальному ручному насосу новий пеніс може накачувати до стану ерекції, щоб Мартін продовжував займатися сексом. Усю цю конструкцію прикріпили до руки... на два роки. Потім його обіцяли пересадити у пах.
На жаль, і 4 роки по тому Мартін носить на своїй руці пеніс. Він уже придумав йому ім'я Джиммі, іноді розмовляє зі статевим членом про ті часи, коли той все-таки "переїде" у нове місце. Деякі люди помічають цю фізіологічну особливість Мартіна, але у чоловіка тепер більш веселий настрій, а також він усе ще вірить в удачу.
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