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Упереджене ставлення 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу СТБ
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Український серіал "Упереджене ставлення" на фінішній прямій. Фінальні 7 і 8 серія розповідають про поліціянтку, яка нарешті знайшла вбивцю свого сина. Дивіться онлайн останні епізоди та дізнайтеся, чим закінчиться ця історія!
Детективний серіал "Упереджене ставлення" завершився. Упродовж восьми серій ми спостерігали за головною героїнею Наталією Горенко, яка переживає найтемніші часи свого життя: її сім'ї більше не існує, адже чоловік пішов від неї вже давно, а сина нещодавно вбили.
Тут більше: Попередні 5 та 6 серії "Упередженого ставлення"
Наталія працює у поліції й готова на усе, аби відшукати того, хто вбив її сина. Навіть об'єднує сили з колишнім чоловіком!
7 серія. Наталя Горенко наважується грати за брудними правилами
Головна героїня зважується використати службове становище в особистих цілях. Щоб витягнути з помічника прем'єр-міністра Євгенія Тихого правду, вона зупиняє його автомобіль за уявне порушення, заарештовує й викрадає.
Дивитись онлайн Упереджене ставлення 7 серія від 07-05-2020
Під пресингом Горенко чиновник зізнається, що замовляв дівчат із Релаксу для свого шефа і його сина Юрія. Особливо Наталю зацікавила роль молодшого Пустовойта в цій справі. Тихий запевняє, що він викликав ескорт для Юри лише раз, а після просто дав йому потрібні контакти. З'ясувалося, що в сина прем'єра був старий мотив масово вбивати дівчат.
8 серія. Слідча Горенко розмотує вузол інтриг
Наталя Горенко впритул наблизилася до розгадки і невдовзі дізнається, хто саме вбив Іллю Феофанова та за що. Побачивши колишнього ув'язненого Потапова в палаті Марини, Горенко влаштовує йому допит: занадто непереконливо виглядає збіг, що саме дочка Потапова опинилася поруч із Ніною Семенівною у важкий час.
Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 8 серія від 07-05-2020
Чоловік зізнається, що після того, як він дізнався, що Ілля – син Наталі, випадковостей не могло бути. У в'язниці він узяв Феофанова під своє крило, а за це попросив про послугу на волі. Ілля мав знайти Марину, яка вплуталася в неприємності, і захистити її.
З'ясувалось, що Ілля познайомився з Мариною в тюрмі. Дівчина займалася найдавнішою професією, але він переконав її почати нове життя. Після виходу на свободу між ними виник роман і тепер, вже після смерті Іллі, Марина народила від нього дитину. У Наталії Горенко і Степана Феофанова з'являється онук, а це – ще одна причина домогтися справедливості й зламити прогнилу систему держави.
Тим часом, слідчий Романенко хоче отримати ордер на обшук у кабінеті психіатра Громова. Він сподівається знайти історію хвороби Юрія Пустовойта, але замість цього його відсторонюють від справи. Саме ці записи прояснять ситуацію...
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