Упереджене ставлення 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Упереджене ставлення" стартував на телеканалі СТБ. Нові 5 і 6 серія розповідають про поліціянтку, яка шукає вбивцю свого сина. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Український серіал "Упереджене ставлення" – це детективна драма, авторкою сценарію якої стала Тетяна Гнедаш. Сюжет розкриває історію головної героїні Наталії Горенко, яка переживає найтемніші часи свого життя: її сім'ї більше не існує, адже чоловік пішов від неї вже давно, а сина нещодавно вбили.

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Наталія працює у поліції й готова на усе, аби відшукати того, хто вбив її сина. Навіть об'єднує сили з колишнім чоловіком!

5 серія. Інга розплачується за цікавість

Наївна Інга продовжує розпитувати Юру про браслет убитої Насті. Звідки прикраса могла опинитися на тілі власниці, якщо Юра не зустрічався з нею 3 дні й твердо заявив поліції, що не передавав жертві її цінностей. У відповідь хлопець відчайдушно бреше: зізнається, що бачився з Настею, піддався слабкості й переспав із нею. Але Інга знає, що весь минулий вечір, вечір убивства, наречений провів удома. Тоді що саме він приховує?

Дивитись онлайн Упереджене ставлення 5 серія від 06-05-2020

Руслан Чібіс опинився в пастці. Він прокинувся в заміському будинку, де, імовірно, були вбиті 10 дівчат легкої поведінки й Ілля Феофанов. У руці охоронця – пістолет, а на підлозі білою крейдою написана передсмертна записка. Маєток оточений поліцією, і правоохоронці твердо вирішили виставити смерть Чібіса опором при затриманні. У невинність Руслана вірить лише Наталя Горенко.

Сутенерка Ліда й далі продовжує жити в головної героїні детектива. Під час перегляду новин вона впізнає портрети своїх переслідувачів, двох убитих найманців. Як не дивно, третє фото – Руслана Чібіса, якого звинувачують у вбивстві її дівчат, – жінці не знайоме. Та й на депутата Бикова, у якого працював Чібіс, "співробітниці" Ліди ніколи не скаржилися, навіть навпаки, вважали клієнта щедрим і добрим.

6 серія. Справу про вбивство Іллі закривають

Справу про вбивство 11 дівчат й Іллі Феофанова закривають. Усю провину поліція повісила на Руслана Чібіса й розтрубила про це в ЗМІ. Не згодна з версією слідства тільки одна Горенко. Вона наполягає на тому, що в справі залишилося багато запитань без відповіді.

Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 6 серія від 6 травня

Щоб переконати героїню здатися, прем'єр-міністр Пустовойт пропонує Наталії високий пост заступника міністра внутрішніх справ, нібито за відвагу під час затримання серійного маніяка. Горенко розуміє, що її намагаються підкупити, і продовжує гнути свою лінію – слідство не можна припиняти. У цей самий час на неї виходить депутат Биков. Чоловік заявляє, що не причетний до низки вбивств, і готовий їй заплатити, аби Наталя продовжувала копатися в фактах і довела його непричетність до серії злочинів в місті.

Степан робить несподіване відкриття, що дезактиватор, який знайшли в автомобілі найманців, використовують для очищення від радіоактивних речовин. Це наводить його на думку, що злочинці часто бували в зоні відчуження або займалися перевезенням радіоактивних відходів...

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