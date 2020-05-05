Упереджене ставлення 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Упереджене ставлення" стартував на телеканалі СТБ. Нові 3 і 4 серія розповідають про поліціянтку, яка шукає вбивцю свого сина. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Український серіал "Упереджене ставлення" – це детективна драма. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія головної героїні Наталії Горенко, яка переживає найтемніші часи свого життя: її сім'ї більше не існує, адже чоловік пішов від неї вже давно, а сина нещодавно вбили.

Попередні 1, 2 серії

Наталія працює у поліції й готова на усе, аби відшукати того, хто вбив її сина. Навіть об'єднує сили з колишнім чоловіком!

3 серія. Наталя розкопала: у справі замішані політики

У слідчої Наталії Горенко з'явилися нові докази. Знайшли тіла двох убитих – Зінаїди Захарченко та Станіслава Лопатіна, викрадача урядового автомобіля. Однак судмедексперти прийшли до висновку – Лопатін не торкався багажника, відповідно, не причетний до смерті Іллі Феофанова.

Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 3 серія від 05-05-2020

Наталія впевнена, що вбивство сина якось пов'язане з масовим зникненням дівчат у столиці. Виявляється, усі вони працювали на агентство Релакс, були чорнявими й із короткими стрижками. Простежується очевидний почерк. Горенко намагається сформувати список усіх зниклих дівчат. Але на її шляху стає багато несподіваних перешкод і гучних імен.

4 серія. Таємниці чоловіків із родини Пустовойт

Новий день знову приніс неприємні новини. У місті знайшли тіло Анастасії Головченко. Адвокат жертви Юрій Пустовойт виявився останнім, хто говорив із нею телефоном. Він розповідає поліції, що життю дівчини погрожував її співмешканець Руслан Чібіс. Чоловік неодноразово бив Настю настільки, що довелося просити обмежувальний припис на наближення.

Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 4 серія від 05-05-2020

Під час обшуку квартири Чібіса слідчі виявляють особисті речі 10 зниклих дівчат, а також їхні фотографії з місць убивств. Олена Малахова вже готова святкувати арешт маніяка. ЗМІ не без допомоги прем'єр-міністра сурмлять про те, що народного депутата Бикова охороняв серійний вбивця. Тільки Наталя Горенко не згодна з основною версією слідства. Що це, чуття або упереджене ставлення?

Дивіться також: Золота дзиґа 2020: стали відомі переможці української кінопремії