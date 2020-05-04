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Упереджене ставлення 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Упереджене ставлення" стартував на телеканалі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія розповідають про поліціянтку, яка шукає вбивцю свого сина. Дивіться онлайн перші епізоди!
Український серіал "Упереджене ставлення" – це детективна драма. Автор сценарію – Тетяна Гнедаш. У центрі сюжету історія головної героїні Наталії Горенко, яка переживає найтемніші часи свого життя: її сім'ї більше не існує, адже чоловік пішов від неї вже давно, а сина нещодавно вбили.
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Наталія працює у поліції й готова на усе, аби відшукати того, хто вбив її сина. Навіть об'єднує сили з колишнім чоловіком!
Головна героїня Наталя Горенко працює капітаном у патрульній поліції, хоча колись була старшим слідчим. Вона розлучена з чоловіком, який завів нову сім'ю і нічого не хоче чути про колишню. Наталя небагато живе з матір'ю-пенсіонеркою. Їй скоро 45, але вітати її нікому... У день народження не збирається дзвонити їй і власний син. Він ненавидить батьків за уявне упереджене ставлення, за те, що не "відмазали" його від в'язниці.
1 серія. Багаторічна вина: Наталя розплачується за ув'язнення сина
Ілля довго був проблемною дитиною. У школі його неодноразово ловили на торгівлі наркотиками, але відпускали, роблячи послугу Наталі. У результаті хлопчик виріс із повним відчуттям, що його ніколи не покарають. Останньою краплею для його матері став випускний, де Ілля вбив людину в запалі бійки. Вона дала синові урок, який коштував жінці сім'ї та власного щастя. Тепер капітан поліції Горенко спокутує провину, несправедливо нав'язану їй сином.
Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 1 серія від 04-05-2020
У життя розбитої сім'ї втручається політика
Через 3 місяці в країні пройдуть президентські вибори. Пост глави держави дуже сподівається отримати прем'єр-міністр. З телеекранів він щосили просуває сімейні цінності. А тим часом у викраденому автомобілі відомства знаходять труп невідомого убитого. Степан, колишній чоловік головної героїні, найкращий судмедексперт у місті, тому саме йому доручають таємний розтин. Але в морзі з'ясовується, що він добре знає жертву – адже це його син. Чи зможе Наталя взяти себе в руки та вирушити по сліду вбивці?
2 серія. Низка таємничих зникнень
Наталія та її колишній чоловік Степан уперше за багато років заговорили біля тіла сина. Степан, не зважаючи на горе, сам провів розтин і дізнався, що Іллю вбили ударом у скроню важким тупим предметом. Горенко присягнулася собі й ексчоловіку, що знайде вбивцю, чого б їй це не коштувало.
Дивитись онлайн серіал Упереджене ставлення 2 серія від 04-05-2020
Але жінка й не думала, що зіткнеться з опором із боку колег. Виявляється, справу про вбивство так і не завели, інформацію про знайдене тіло прибрали з офіційних протоколів, а автомобіль ретельно відмили та змінили номери. Керівник внутрішньої служби безпеки Кабінету Міністрів Геннадій Левада висуває Наталії умову: вона зможе розслідувати загибель сина, зможе стати старшим слідчим у цій справі, зібрати власну команду й навіть отримати будь-які доступи, які вимагатиме, але за умови, що справі ніколи не дадуть офіційний хід і розголос. За документами Горенко розслідуватиме викрадення.
А поки в місті досі не спокійно. Тут продовжують губитися люди, які так чи інакше пов'язані зі злощасним автомобілем. Один з елітних борделів виявляє зникнення "співробітниці", яка була знайома з убитим Іллею. Але це лише одне зникнення із цілої серії загублень куртизанок. Де зараз дівчата?
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