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Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням

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Сексуальна музика - фото 1
Сексуальна музика

А ви колись замислювалися, які ж пісні слухають люди під час сексу? Якщо так – то спеціально для вас дослідники вирішили дізнатись таку важливу інформацію. Ось найпопулярніша музика, під яку люди (не) роблять нових людей.

Компанія Kegel8, яка продає секс-тренажери, проаналізувала всі треки на платформі Spotify та вибрала найгарячіші! Ось ТОП 10 пісень, які користувачі слухають під час інтиму.

Це цікаво: Новий драйвовий альбом Время и Стекло – VISLOVO

Першу сходинку в рейтингу посів хіт співака Трея Сонгза. До вашої уваги повний список!

1. Trey Songz – "Neighbors Know My Name"

2. Trey Songz – "Slow Motion"

3. Jeremih – "All The Time"

4. The Weeknd – "Earned It" (Fifty Shades Of Grey)

5. The Weeknd – "Often"

6. Bryson Tiller – "Don't"

7. Ginuwine – Pony

8. Jeremih – Birthday Sex

9. The Weeknd – Wicked Games

10. Bryson Tiller – Exchange

Також дослідження показало, музика яких артистів найчастіше надихає на секс:

  1. The Weeknd
  2. Trey Songz
  3. Jeremih
  4. Ed Sheeran
  5. Ginuwine
  6. Bryson Tiller
  7. Usher
  8. Chris Brown
  9. Daniel Caesar
  10. PARTYNEXTDOOR

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Джерело: maxim
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