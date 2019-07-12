Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням

А ви колись замислювалися, які ж пісні слухають люди під час сексу? Якщо так – то спеціально для вас дослідники вирішили дізнатись таку важливу інформацію. Ось найпопулярніша музика, під яку люди (не) роблять нових людей.

Компанія Kegel8, яка продає секс-тренажери, проаналізувала всі треки на платформі Spotify та вибрала найгарячіші! Ось ТОП 10 пісень, які користувачі слухають під час інтиму.

Це цікаво: Новий драйвовий альбом Время и Стекло – VISLOVO

Першу сходинку в рейтингу посів хіт співака Трея Сонгза. До вашої уваги повний список!

1. Trey Songz – "Neighbors Know My Name"

2. Trey Songz – "Slow Motion"

3. Jeremih – "All The Time"

4. The Weeknd – "Earned It" (Fifty Shades Of Grey)

5. The Weeknd – "Often"

6. Bryson Tiller – "Don't"

7. Ginuwine – Pony

8. Jeremih – Birthday Sex

9. The Weeknd – Wicked Games

10. Bryson Tiller – Exchange

Також дослідження показало, музика яких артистів найчастіше надихає на секс:

The Weeknd Trey Songz Jeremih Ed Sheeran Ginuwine Bryson Tiller Usher Chris Brown Daniel Caesar PARTYNEXTDOOR

Слухайте також: Найкращі нові хіти липня, які варті уваги