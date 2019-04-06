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Університети Великобританії покарають за надто хороші дипломи

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Університети Великобританії покарають за надто хороші дипломи - фото 1

Тепер британські університети будуть штрафувати за дипломи з відзнакою. А все через надмірну кількість відмінників та ринок праці.

У Міносвіти Великобританії планують карати всіх університети, які надто лояльно ставляться до балів студентів і до дипломів з відзнаками.

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А все тому, що за у навчальному році 2016-2017 майже 27% студентів завершили університет з відзнакою. А у 2010-2011 – тільки 16% студентів. Також побільшало випускників зі звичайними документами. Тому чиновники переймаються, що такі ВНЗ можуть стати малорентабельними.

Відтак, "інфляція дипломів" в універах коштуватиме штрафі у розмірі до 500 тисяч фунтів стерлінгів, а то й навіть позбавлення ліцензії. Але студентам не варто дарма хвилюватись, адже працюватиме Організація з питань захисту інтересів університетів Великої Британії (Universities UK), яка відстежить, щоб не виникало штучне заниження оцінок.

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Джерело: zib
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