Що дозволять в Україні з 22 травня: пом'якшення карантину на другому етапі

Україна переходить на другий етап послаблення карантину / gettyimages

Уже 22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Саме з цієї дати відновлять роботу певних видів транспорту, відкриють готелі, а також дозволять проведення деяких заходів. Розповідаємо, які ж обмеження знімуть.

В Україні запрацював так званий адаптивний карантин, що передбачає поетапне пом'якшення обмежувальних заходів кожні 10 днів. При цьому послаблення протиепідемічних заходів застосовується чи припиняється на території регіону за рішенням місцевої влади, зокрема регіональної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Другий етап послаблення карантину стартує вже у п'ятницю. 22 травня відновлять роботу:

міський, приміський та внутрішньообласний транспорт

готелі (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів)

дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²).

Також Україна відновлює міжнародне автобусне та залізничне сполучення через відкриті пункти пропуску.

Уже з понеділка, 25 травня, відкриють дитячі садочки та метрополітен.

Натомість міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом планують запустити 1 червня (у випадку здійснення перевезення до регіону, у якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду).

І лише з 15 червня планують відкрити авіасполучення. Обов'язкові вимоги безпеки незмінні – масочний режим, температурний скринінг працівників та постійна дезінфекція транспорту.

Сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня 2020 року.

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