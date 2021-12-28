Дослідники назвали нетиповий симптом, який притаманний штаму коронавірусу "Омікрон"

Світом зараз шириться ще один мутований штам коронавірусної інфекції. Учені розповіли, який новий нетиповий симптом може вказувати на те, що ви хворі на "Омікрон".

Як пише The Guardian, учені дослідницької групи ZOE COVID Study кажуть, що симптом під назвою "мозковий туман" може вказати, що пацієнт захворів саме на штам "Омікрон".

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"Мозковий туман" – термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE COVID Study, заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінуючим штамом.

У МОЗ також дали рекомендації, як уберегтися від зараження "Омікроном" та іншими штамами COVID:

Якнайшвидше пройти курс вакцинації.

Пам'ятати про заходи профілактики (маски, соціальна дистанція, провітрювання приміщень, чистота рук тощо).

При нагоді проводити зустрічі, святкові заходи на відкритому повітрі.

Утриматися від подорожей, якщо у групі ризику.

Отримувати інформацію із надійних джерел, не вірити фейкам.

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