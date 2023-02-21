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United24 і "Артемсіль" продають партію вцілілої солі з Соледара на ЗСУ
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"Українська кам'яна міць" зображено на пакуванні солі зі спеціальної партії "Артемсолі", видобутої в українському Соледарі. Її продають за підтримки "Rozetka" та "Сільпо", щоб придбати дрони-камікадзе для ГУР.
Влітку 2022 року пачка "АРТЕМСОЛІ", яку знають та люблять мільйони українців, зникла з полиць великих продуктових мереж, пише United24.
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Сіль зникла через російські обстріли. Відтоді в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль. На жаль, цехи величезного підприємства "АРТЕМСІЛЬ" згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім.
Але сама сіль – сіль із шахт Соледара – вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу", – йдеться в повідомленні.
На сьогодні вдалося знайти 20 тонн "АРТЕМСОЛІ", які розділили на 100 000 символічних пачок. Їх можна знайти їх у будь-якому магазині "Сільпо" або замовити онлайн на "Rozetka".
Вартість пачки зі спеціальної партії складає 500 гривень. В United24 заявляють, що увесь прибуток, а це 465 гривень з кожної пачки буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР. "Щоб усі українські міста були звільнені від окупантів якомога швидше", – пишуть.
Ілюстрацію для пакування спеціальної партії "АРТЕМСОЛІ" створив відомий український дизайнер Артем Гусєв. Його варіант, в якому слово "Сіль" замінене на "Міць", а кам'яна квітка – на тризуб, став вірусним: ілюстрацію встановлювали на аватари в соціальних мережах та публікували в медіа.
Артем поділився як виникла ідея такої ілюстрації на своїй сторінці в Instagram.
Пам’ятаю як на початку січня захворів. Було тяжко, нічого не хотілося і не було сил. А новини не вщухали заголовками про важкі бої біля Соледару. Я подумав, "соле", "дар" – це місце, що дарує нам сіль, яку всі знають. А окупанти намагаються забрати її в нас, як і все інше. Той символ, який я пам'ятаю з дитинства, коли мама, чи бабуся просили пересипати її з великої паперової пачки в сільничку, щоб була під рукою. Коли новини кричали, як складно в Соледарі, я зрозумів, що маю зібратися і намалювати щось важливе, щось символічне, що могло б морально підтримати. Як ця народна пачка солі, яку я знаю, яку знають всі. Дати мотивацію продовжувати боротися", – написав дизайнер.
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